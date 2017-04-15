Muş'ta Sel ve Taşkınlardan 40 Ev Zarar Gördü

MUŞ merkez, Bulanık ve Hasköy ilçelerinde etkili olan aşırı yağışlarda su basan 40'tan fazla evde hasar meydana geldi.



Kentte dün etkili olan yağışlar ve karların erimesiyle dere ve nehirler taştı. Sel ve taşkınlarda yollar, köprüler, evler önemli ölçüde zarar gördü. Bulanık Akçaarmut Köyü'nde bir ev yıkıldı, göçük altında kalan bir çocuk sağ olarak kurtarıldı. Aşırı yağışın ardından Alagün köyünde 15, Umurca köyünde 11, Ilıca köyünde 5, Güzeltepe köyünde 4, merkeze bağlı Muratpaşa mahallesinde 3 ev, Hasköy İlçesi Kültür ve Sunay mahallelerindeki bazı evler selde zarar gördü. Merkez Ağıllı ve İnardı Köyleri arasında bulunan köprü yıkıldı. Valilik, arama kurtarma ekipleri ve Kızılay'ı taşkınların yaşandığı bölgelerde görevlendirdi.



Valilikten yapılan açıklamada "Arama kurtarma ekiplerimiz olay yerlerine intikal etmiş olup, meydana gelen hasarın tespiti için teknik personeller görevlendirilmiştir. Mağdur olan aileler için Kızılay ile irtibata geçilerek gerekli ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar başlatılmıştır" denildi.



- Muş