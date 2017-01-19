Muş'ta Uyuşturu Operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'ta düzenlenen operasyonda, 1 kilo 120 gram metamfetamin (sentetik uyuşturucu) ve bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Uyuşturucu i·le Mücadele Şube ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube müdürlüklerinin yapığı çalışmalarda, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada H.A. isimli şahsın üzerinden 1 kilo 120 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



H.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan gözaltına alındı.



Ayrıca KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi belirtilen açıklamada, il genelinde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.