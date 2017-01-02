Muş'ta, 2016 Yatırımları Değerlendirildi

MUŞ(AA) - AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 2016 yılında kente yapılan yatırımları değerlendirdi.



Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Şimşek, 2016'nın Türkiye ve ümmet coğrafyası için sıkıntılı geçtiğini söyledi.



Türkiye'nin her geçen gün büyüyüp geliştiğini belirten Şimşek, "Büyüyen gelişen Türkiye, büyüyen liderin önderliğinde büyüyen coğrafyayı hazmedemeyen dış mihrakların ve onların taşeronlarının giriştikleri bir işgal söz konusu oldu. Türkiye'yi zayıflatmak amacıyla senaryo üretiyorlar. Ama hamdolsun ki bu olumsuzluklara rağmen vatandaşlarımız ülkesine, devletine sahip çıktı." diye konuştu.



Kentte geçtiğimiz yıl önemli yatırımların hayata geçirildiğini kaydeden Şimşek, "Hepimiz aslında aynı pencerede ilimiz, ülkemiz ve coğrafyamız için gayret ediyoruz. İnşallah 2017, ülkemiz için daha iyi olacak. Bu konuda inançlıyız. Ne yaparsalar yapsınlar moral değerimizi yıkamayacaklar. Bizi bu emeğimizden vazgeçiremeyecekler." ifadesini kullandı.