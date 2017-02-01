Muş - Doğu'da Kar Çilesi

Doğu'da kar çilesi



Etkili olan tipi yüzünden çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.



Karakışın etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde 1557 köy ve mahallenin yolu kardan kapandı. Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan tipi yüzünden çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi hayatı felçe uğrattı. Muş'ta kar kalınlığı 115 santime ulaşırken, Ağrı'da 92, Erzurum'da 55, Kars'ta 42, Ardahan'da 32, Iğdır'da 19 ve Erzincan'da 6 santim oldu. Kar kalınlığı Palandöken'de 160, Konaklı'da 150, Sarıkamış'ta 130 ve Ergan Kayak Merkezi'nde ise 95 santimi buldu. Meteoroloji uzmanları, kar yağışının bugün akşama kadar devam edeceğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-3 derece üzerine çıkacağını bildirdi.



Kar ve tipi nedeniyle Erzurum'un kırsal alanda bulunan 767 mahallenin merkezle olan bağlantısı kesildi. Muş'ta 363, Ağrı'da 179, Erzincan'da 151, Ardahan'da 42, Iğdır'da 29 ve Kars'ta 26 köy olmak üzere toplam 1557 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare, karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Öte yandan Malazgirt- Bulanık karayolunun 10'uncu kilometresinde ise kar ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede mahsur kalan sürücüler ekiplere haber verdi. 4 karayolu ekibinin olay bölgesine gelmesi ve vatandaşları kurtarması yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Karayolları ekiplerinin yolu açmasıyla sürücü ve vatandaşlar Malazgirt'e döndü.