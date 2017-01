Muratpaşa Belediyespor'da Hedef Galibiyet

Bayanlar Hentbol Süper Lig takımlarından Muratpaşa Belediyespor Antrenörü Birol Ünsal, hedeflerinin her zaman galibiyet olduğunu ve ikinci yarı sıkı çalıştıklarını bildirdi.



Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, ligin ikinci yarısı için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.



İlk yarıyı averajla beşinci sırada tamamladıklarını hatırlatan Ünsal, 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Ardeşen Gençlik Spor ile karşılaşacaklarını belirtti.



Ligdeki tüm maçlarını kazanan Yenimahalle Belediyespor karşısında başa baş bir mücadele ortaya koyduklarını ancak sahadan 31-32 mağlup ayrıldıklarını belirten Ünsal, ilk yarının son maçında Zağnos ile de berabere aldıklarını ifade etti.



Ünsal, "Sadece bu iki karşılaşma bile arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanmış olsa şu an takım olarak ligde çok farklı bir konumda olacaktık." ifadesini kullandı.



Muratpaşa Belediyespor olarak 14 yabancı oyuncuya kadar izin verilmesine rağmen kendilerine 3 yabancı sınırı koyduklarını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:



"Teknik heyet olarak lig öncesi öngördüğümüz temel sıkıntıları ilk yarıda yaşadık. Önde olduğumuz bir maçı kontrol edememek, geriye düştüğümüzde soğukkanlılığı koruyamamak gibi süreç içinde geliştirmemiz gereken yanlarımız var. İkinci yarı hazırlıklarında bu eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Muratpaşa Belediyespor, ligi kendisine yakışan bir yerde tamamlayacaktır. Hedefimiz her zaman galibiyet. İkinci yarı hazırlıkları için sıkı çalışıyoruz, günde çift antrenman yapıyoruz."