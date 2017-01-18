Muratdağı 2017 Kayak Sezonu Yarışmayla Açıldı

Kütahya'nın Gediz İlçesi'ndeki Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde, 2017 sezonu törenle açıldı. Sezon açılışı, 1'inci Okullar Arası Kayak İl Birinciliği Yarışmaları'yla başladı.
Kütahya'da 2 bin 312 metre yüksekliğe sahip Muratdağı'nın 1850 metresindeki Sarıçiçek Yaylası Gölyeri ile Tahtaoluk mevkileri arasındaki Termal Kayak Merkezi Tesisleri yeni sesonu açtı. Sezon açılışı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Tertip Komitesi tarafından ilde ilk kez düzenlenen 'Okullar Arası Kayak İl Birinciliği' yarışmalarıyla başladı. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Gediz Kaymakamı Avni Kula, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcileri ve Eğitim Kurulu Üyeleri Muhammed Keskin ile Ayhan Keskin, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar açılışa katıldı.
Yarışmalar Alp Disiplini, Kuzey Disiplini, Snowboard ve Kayaklı Koşu dallarında düzenlendi. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in talimatıyla başlayan yarışmalarda Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kız-erkek kategorilerinde 30 öğrenci mücadele etti. Sporcular, yarışmanın ardından kısa bir gösteri yaptı. Türk bayrağı açan sporcular, Sarıkamış şehitlerini andı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yarışmalarda dereceye giren sporcuların madalyalarını ise Vali Ahmet Hamdi Nayir ile protokol üyeleri sundu. İl birinciliği yarışlarında dereceye giren sporcular 24 Şubat 2017 tarihinde Kayseri'deki Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil edeceği belirtildi.
Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nin potansiyeline değinerek, geleceği açısından ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi.
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ise merkezin tanıtımı ve geliştirilmesi için gereken desteği vereceğini ifade ederek, Ali Saraoğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de, merkezin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Hem termali, hem de kayak sporu için ideal olan toz karıyla birlikte burası bulunmaz yerlerden biri. Bölgedeki bütün nüfusa, bölgedeki bütün illerimize hizmet edecek olan alanlardan bir tanesi olacak burası. İnşallah bu çalışma tamamlandığında, burada emeği olanların hepsi gurur duyacaklar. Güzel bir şeyi başardık inancıyla hepsi bunun zevkini yaşayacaklar. Dileğimiz, temennimiz o ki burayı yalnızca ilimize değil, yalnızca ülkemize değil, dünyanın hizmetine sunup, hem gelenin burada, bu havada kayak yapmasını, hemen aşağıda da sıcak sudan istifade ederek bu nimetlerin hepsinden birden istifadesini sağlamak. Güzel ormanımızla yüksek kan seviyemizle ve sıcak suyumuzla burayı değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi işin meraklıları gelecek, o zamanda herkesi buraya davet edip gelin bu güzelliği paylaşalım" dedi.
Yarışmaların ardından protokol üyeleri, kar motosikletiyle Muratdağı turu yaptı.
Muratdağı 2017 Kayak Sezonu Yarışmayla Açıldı
Kütahya'nın Gediz İlçesi'ndeki Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde, 2017 sezonu törenle açıldı.
Kütahya'nın Gediz İlçesi'ndeki Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde, 2017 sezonu törenle açıldı. Sezon açılışı, 1'inci Okullar Arası Kayak İl Birinciliği Yarışmaları'yla başladı.