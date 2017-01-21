Murat ve Imane'den Düğün Sonrası Fas Gezisi

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve 2016'nın son günlerinde hayatını birleştirdiği Imane Elbani ile Fas'ın turistik kenti Kazblanka'ya tatile gitti.
KALDIKLARI OTELDEN PAYLAŞIM YAPTI
Evliliğin tadını çıkaran mutlu çift Kazablanka'da kaldıkları otelde fotoğraf çektirdi. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, çektirdikleri fotoğrafı "Le Casablanca Hotel, gerçek Fas cömert misafirperverliğinin ve sevginin gerçek bir örneğidir. Bize ev sahipliği yapan Le Casablanca Hotel ailesinin katkısı sayesinde!" notuyla Instagram hesabından paylaştı.
İşte Murat Yıldırım'ın paylaşımı: