Multinet Up "En Yenilikçi Çözüm Ortağı" Ödülünü Kazandı

Marketing Türkiye ve Akademetre'nin birlikte düzenledikleri "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde, Multinet Up bu yıl ilk kez verilen "En Yenilikçi Çözüm Ortağı" ödülünün sahibi oldu.



Multinet açıklamasına göre, 12 ilde, bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 38 sektörün yıl içerisinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşların ödüllendirildiği "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" sahiplerini buldu.



Türkiye'de akıllı çözümler sektörünün lideri konumunda bulunan Multinet Up, Marketing Türkiye ve Akademetre tarafından düzenlenen törende bu yıl ilk kez verilen "En Yenilikçi Çözüm Ortağı ödülüne layık görüldü.



Ödülü Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen'den alan Multinet Up Operasyon Direktörü (COO) Demirhan Şener şu değerlendirmeyi yaptı:



"Multinet Up'ın büyümesinin temelinde yenilikçilik, teknoloji geliştirmek, böylece müşterilerimize ve paydaşlarımıza değer yaratan çözümler üretmek vardır. Bugün aldığımız bu ödülün doğru işler yaptığımızı göstermenin yanı sıra konumumuzu daha da perçinlediğini düşünüyorum. Marketing Türkiye ve Akademetre gibi güvenilir kurumların düzenlediği geceden ödülle dönüyor olmak bizi çok mutlu etti. Senenin başında aldığımız bu ödülle birlikte yükselen bir motivasyonla daha çok çalışıp, hizmet kalitemizi daha da üst seviyelere taşıyacağız."



The ONE Awards Ödülleri hakkında



Pazarlama sektörü dergisi Marketing Türkiye ile pazar ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan Akademetre'nin ortaklaşa düzenlediği "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde bu yıl 38 kategori üzerinden değerlendirilen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü"nde saha araştırması tamamlanarak ilk beşe kalan markalar belirlendi.



İlk kez 2015 yılında 12 sektör üzerinden yapılan "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü"nde farklı sektörlerden gelen talepler doğrultusunda 2016 yılı ocak ayında ölçümlemenin ve ödüllerin kapsamı genişletildi, kategori sayısı 32'ye çıkarıldı.



The ONE Awards üçüncü yılında kapsamını daha da genişleterek 38 kategoride yılın itibarını artıran markaları ve paydaşlarını ödüllendiriyor. Araştırmada yılın en başarılı markaları ve paydaşları yine her yıl olduğu gibi halk jürisi tarafından seçilirken bu yıl en çok ödül alan reklam, halkla ilişkiler, medya planlama ve dijital ajansları ayrıca başarı ödülü aldı.