Tokat'ta, "Mültecilerin eğitime entegrasyonu" projesi kapsamında Türkçe öğrenen 10 ortaokul öğrencisine belgeleri verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Türkçe öğrenen öğrenciler için Yeşilbağ Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, projeye yaklaşık 6 ay önce başladıklarını söyledi.



Proje kapsamında 4 okulda eğitim verdiklerini belirten Yazıcı, "Mültecileri ülkemizde misafir etmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu projeye destek veren okullarımızın yöneticilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.



Konuşmaların ardından başarılı olan 10 Afgan öğrenciye belgeleri verildi.