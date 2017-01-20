Muğla Sahte Kimlikle Evlilik Dolandırıcılığa Dört Gözaltı

Sahte kimlikle evlilik dolandırıcılığa dört gözaltı



MUĞLA'nın Milas ilçesinde, başkasına ait nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırırak, çiftçi M.D. (Mustafa Dağ) (22) ile evlenip, başlık parası adı altında 8 bin 500 lirasını dolandıran E.Y. (Ebru Yapıcı) (22) ile eşi Y.Y.'nin (Yılmaz Yapıcı) (33) de aralarında bulunduğu dört kişi jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.



Milas'ın Türbe Akkovanlık Mahallesi'nde yaşayan M.D., geçen ay İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir kişi aracılığıyla tanıştığı, kendisini G.A. olarak tanıtan E.Y. (Ebru Yapıcı) ile evlendi. M.D., bu evlilik için 8 bin 500 lira başlık parası ödedi. Yeni evli çiftin kapısına dün (Çarşamba) jandarma geldi. Jandarma ekipleri, kapıyı açan M.D.'ye evinde E.Y.'yi zorla alıkoymaktan şikayet olduğunu söyledi. Ancak, M.D., evde bu isimde bir kişinin yaşamadığını söyledi. Bu sırada gelin G.A., jandarmalara E.Y.'nin kendisi olduğunu eşi Y.Y. ve K.K. (44) ve M.İ. (36) ile M.D.'yi dolandıklarını itiraf etti. E.Y., M.D. ile evlenirken bekar olan arkadaşı G.A.'nın nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırarak kullandığını da jandarmalara anlattı. E.Y., gözaltına alındı. E.Y.'nin ifadesinden yola çıkan jandarma, Y.Y. (Yaşar Yapıcı), K.K. (Kadir Karakaya), M.İ.'yi (Meryem İstek) de Milas'ta gözaltına aldı.Gözaltına alınan dört şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün "Dolandırıcılık" ve "Resmi evrakta sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi.