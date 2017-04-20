Muğla Datça'daki Geçici Işçilerin Şanlıurfa'daki Oyları Araştırılacak

Datça'daki geçici işçilerin Şanlıurfa'daki oyları araştırılacak



Mehmet ÇİL / DATÇA(Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde inşaatlarda çalışan bir grup işçinin, 16 Nisan Pazar günü yapılan referandumda sandığa gitmedikleri halde; Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi'nde oylarının başkaları tarafından kullanıldığına yönelik iddiayla ilgili olarak, savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.



Gölcük Mahalesi'ndeki 1050 ve 1051 nolu sandıklarda kayıtlı seçmenlerden bir kısmının, Muğla'nın Datça İlçesi'nde işçi olarak çalıştıkları, 'seçim günü Hilvan'a gelmedikleri halde, oylarının başkaları tarafından kullanıldığı' iddia edildi. CHP Hilvan İlçe Başkanı Abuzer Bebe, 18 Nisan Salı günü Hilvan İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe ile başvuruda bulunarak, iddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Bebe'nin talebi üzerine, dün toplanan Hilvan İlçe Seçim Kurulu, AK Partili üyenin muhalefetine rağmen, oy çokluğu ile usulsüz oylarla ilgili iddia konusunda gerekli soruşturmanın yapılabilmesi için, Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.



HAYALİ OY İDDİASI



Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesi Gölcük Mahallesi'ndeki iddialara neden olan, 1051 nolu sandığın sonuç tutanakları şaşırtıcı bulundu. 1051 nolu sandıkta, seçmen listesine kayıtlı olanların sayısı 370 olarak gösterilmesine karşın, kullanılan oyların 385 olarak tutanakta yer alması kafaları karıştırdı. 1051 nolu sandıkta, 'evet' oyları 352, 'hayır' oyları ise 18, geçersiz oylar ise 15 olarak gösterilirken toplam 385 oy kullanıldığı kayıtlarda yer alıyor.



1050 nolu sandıkta ise tutanaklara göre; 372 seçmenden 368'inin oy kullandığı 2 oyun geçersiz sayıldığı, 366 geçerli oydan 352'sinin 'evet', 14 oyun ise 'hayır' yönünde kullanıldığı belirtildi.