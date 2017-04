Muğla'daki Deprem

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.



İlçede meydana gelen depremin ardından, Muğla Valisi Amir Çiçek'in talimatıyla AFAD, Jandarma ve Polis ekipleri Ula ilçesi ile ilçeye bağlı Kızılağaç, Çıtlık, Karabörtlen, Çiçekli, Arıcılar, Kızılyaka, Elmalı, Portakallık ve Kavakçalı mahallelerinde inceleme yaptı.



İncelemelerde herhangi bir can ve mal kaybına rastlanmazken, ekipler normale döndü.



Depremin ardından vatandaşlar da ilçedeki kahvehanelerde toplandı.



Muğla Valisi Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığını bildirdi.



Vali Çiçek, ekiplerin normale döndüğünü belirterek, "Bölgede olumsuz bir durum yok. AFAD, jandarma ve polis ekiplerini bölgede görevlendirdim. Yapılan incelemede olumsuz bir durumla karşılaşılmadı." diye konuştu.



Esnaf Metin Oktay Demircan da depremi hissederek, iş yerinden dışarı kaçtığını anlattı.



Bölgedeki diğer arkadaşlarının da dışarı kaçmaya çalıştığını vurgulayan Demircan, "Dışarı kaçtığımda kendimi yere attım ve olduğum yerde durdum. Bir süre bekledim. Deprem kısa sürdü ve etkisini kaybetti. Ben ve diğer arkadaşlarım çok korktuk." dedi.



Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde depremle vatandaşların bulundukları yerden kaçış ve panik anları görülüyor.



Ula Kaymakamı Ali Yılmaz da Karabörtlen Mahallesine giderek, vatandaşlardan bilgi aldı.



AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.22'de merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.