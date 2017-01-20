Muğla'daki Cinayet

Muğla'nın Ula ilçesinde, pompalı tüfekle tekneye açılan ateş sonucu yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Salih Ateş'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 3 kişiye olay yerinde tatbikat yaptırıldı.



Tutuklu bulundukları Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan jandarma eşliğinde olayın yaşandığı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ne getirilen Bora Y, Abdullah A. ve Yasin T. olay günü yaşananları anlattı.



Zanlılardan Abdullah A, olayın gerçekleştiği Beyaz Ada-1 teknesi önünde yer gösterimi yapmasının ardından cezaevi aracına bindirildi. Zanlıların cinayet sonrası bindikleri aracı olay mahallinden 200 metre ileride terk ederek başka bir araçla kaçtıkları da ortaya çıktı.



Yer gösterme tatbikatına Muğla Adalet Komisyonu ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bilal Saydam ile avukatlar katıldı.



Jandarma ekipleri, cinayetin işlendiği Akyaka Limanı etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine vatandaşlar yaklaştırılmadı.



Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde 9 Ağustos 2016'da tur teknelerinin bulunduğu alanda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Tahsin B. ile Abdullah A. ve Bora Y. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan Abdullah A. ve Bora Y, gece geç saatlerde tekrar iskeleye gelerek Beyaz Ada-1 teknesine pompalı tüfekle ateş açmıştı.



Tekne sahibi Tahsin B, saldırı sırasında motor kısmına saklanarak kurtulmuştu. Ağır yaralanan tekne kaptanı Salih Ateş (59), hastanede yaşamını yitirmişti. Cinayetin ardından gözaltına alınan 3 kişi tutuklanmıştı.