Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları

Fethiye, Datça ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.



Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye ilçesi Kargı Mahallesi'nde, bir kişinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine, narkotik köpeği "Çimen"in de katılımıyla belirlenen adreste arama yaptı. Yapılan aramada, elbise dolabına gizlenmiş kavanoz içerisinde 70 gram kubar esrar ele geçirildi.



Datça ilçesi Hızırşah Mahallesi'nde ise bir tesise ait işletmenin bahçesinde yasa dışı kenevir ekiminin yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.



Operasyonda işletmenin bahçesinde saksılar içerisine dikilmiş 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Marmaris Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de yaptıkları yol kontrol uygulamasında, bir yolcu otobüsünde seyahat eden şüpheli hareketlerde bulunan kişinin yapılan üst aramasında, pantolon cebinde kağıda sarılı 20 gram kubar esrar buldu.



Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.