Muğla'da Referandum Kutlaması

MUĞLA'da AK Partililer, referandum sonucunu meydanda kutladı.



Ak Parti Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan yaklaşık 1000 kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla, Atatürk heykelinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydandakiler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şarkılar ve davul-zurna eşliğinde eğlendi. Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve Menteşe İlçe Başkanı Erdoğan Ünal da partilileri yalnız bırakmadı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı kutlamalar, havai fişek gösterilerinin ardından sona erdi.



- Muğla