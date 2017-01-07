Muğla'da Lüks Yatta Yangın

Fethiye ilçesinde bakıma alınan lüks yatta çıkan yangın hasara yol açtı.



Edinilen bilgiye göre, Karagözler Mahallesi'ndeki Fethiye Tersanesi'nde kışlık bakım için karaya çekilen ve İngiliz uyruklu Tony Abdo'ya ait olduğu öğrenilen 20 metre uzunluğundaki "Bebi" isimli yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yattan yükselen yoğun dumanı fark eden tersane çalışanları, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.



Yangına itfaiye ekipleri karadan, Ece Marina'ya ait yangın söndürme teknesi de denizden müdahale etti.



Ekiplerin yoğun müdahalesiyle iki saatte söndürülen yangında, yatta büyük çapta hasar oluştu.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.