Muğla'da "Dede-Nine-Torun Buluşması"

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla'da, huzurevi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocuklar bir araya getirildi.



Muğla Müftülüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından Tuna Otel'de düzenlenen "Dede-Nine-Torun buluşması" etkinliğinde, Muğla ve ilçelerindeki sevgi evlerinde kalan çocuklar, huzurevi sakinleri ile buluştu. Etkinlikte dede ve ninelerinin elini öpen çocuklar, yaşlılara karanfil verdi.



Etkinlikte çocuklar Kuran-ı Kerim okudu, ilahi söyledi.



Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak, yaptığı konuşmada, 2017 yılı Kutlu Doğum Haftasında "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konusunun ele alındığını, Hazreti Muhammed'in alemlere rahmet olarak gönderildiğini hatırlattı.



İnsanlığın birbirine emanet olduğunu belirten Koçak, "Huzurevinde kalan yaşlılarımız, sevgi evlerinde kalan çocuklarımız bize emanet. Bu emanet bilinciyle toplumda bir farkındalık yapabilmek amacıyla böyle bir proje hazırladık. 'Değerlerimizle Değerliyiz Projesi' kapsamında Dede-Nine-Torun buluşmasını gerçekleştirdik." dedi.



"Sizler bizim değerimizsiniz"



Hazreti Muhammed'in "Büyüklerine saygı duymayan, küçüklerine şefkat ve merhamet göstermeyen bizden değildir" sözünü hatırlatan Koçak, "Bu amaçla sizler bizim değerimizsiniz. Toplum sizlerle değerli. Bizim vaizlerimiz ve öğreticilerimiz sevgi evlerinde ve Kuran kurslarımızda kalan çocuklarımıza değerler eğitimi dersi veriyor." diye konuştu.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlkay Türkoğlu ise sevgi evlerinde kalan çocuklar ile projeye katılmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. "Dede-Nine-Torun buluşması"nın örnek gösterilecek bir buluşma olduğunu vurgulayan Türkoğlu, bu çalışmanın güzel sonuçlar çıkaracağını dile getirdi.



Muğla Valisi Amir Çiçek'in eşi Hülya Çiçek ise devletin tüm imkanları ile dezavantajlı çocuklar ve yaşlılara her zaman sahip çıktığını ifade etti. Projenin anlamlı bir buluşma olduğunu dile getiren Çiçek, şunları söyledi:



"Çocuklar eğitimi ailede alır. Bir çocuk güveneceği, sığınacağı en önemli şeyi, dinini aileden öğrenir. Biz bu çocuklarımızın annesi ve babasıysak onların dini eğitim almaları noktasında da sorumluyuz. Muğla'da müftülüğümüzün çatısı altındaki hocalarımız bu çocuklarımızın eğitimlerine çok güzel katkı sağladılar. Biz, büyüğümüzü bilecek küçüğümüzü sevecek ve topluma örnek olacağız."



Konuşmaların ardından çocuklar tarafından hazırlanan tiyatro oyunu sahnelendi. Program sonunda Hülya Çiçek ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verildi.