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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun toplantıdaki konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirildiği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi.
Müezzinoğlu: "Gss Prim Tahsilatını da Bakanlık Olarak Biz Yapacağız"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun toplantıdaki konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirildiği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi.
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