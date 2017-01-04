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Müezzinoğlu: "Gss Prim Tahsilatını da Bakanlık Olarak Biz Yapacağız"

Müezzinoğlu: "Gss Prim Tahsilatını da Bakanlık Olarak Biz Yapacağız"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun toplantıdaki konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirildiği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi.

Müezzinoğlu:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun toplantıdaki konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirildiği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi.

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