Mudanya Belediyesi'nde Elektronik İmza Dönemi Başlıyor

Sistem ile ilgili bilgilendirme alan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sistem sayesinde daha şeffaf ve yenilikçi bir yönetim anlayışının ortaya çıkacağını söyledi.

Mudanya Belediyesi gelişen teknolojiye uygun olarak daha nitelikli, hızlı ve şeffaf hizmet anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün iki aylık çalışması sonucu teknolojik altyapısı tamamlanan sistem; kurum içi ve kurum dışı yazışmaların web tabanlı program üzerinden yapılmasına olanak sağlıyor. Sisteme geçiş kapsamında Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a da sistem hakkında eğitim ve bilgilendirme gerçekleştirildi.

SADECE İLGİLİ KİŞİ AKTİF HALE GETİREBİLECEK

Her geçen gün artan belge üretimine paralel olarak arşiv sıkıntısı yaşandığının altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Çalışmalar sonucunda belediye olarak EBYS'ye geçiş yapıyoruz. Böylece fiziksel arşivler ortadan kalkarken, yangın, su taşkını, nem, ısı, hırsızlık ve yetkisiz müdahale gibi risk faktörleri de engellenecek. Ayrıca Kalite Yönetim Belgesi alma yolunda da önemli bir adım daha atmış oluyoruz" dedi. Sistem kapsamında elektronik imza uygulamasının da devreye gireceğini ifade eden Türkyılmaz, "Elektronik imza sayesinde evrak sahteciliğinin önüne geçilecek, web sitemiz üzerinden de vatandaşlarımız ilgili evraklarının gerçek imzalı olup olmadığını takibini gerçekleştirebilecek" dedi.

"KAĞIT VE ZAMANDAN TASARRUF SAĞLANACAK"

Geçiş yapılacak elektronik belge yönetimi sistemi ile birçok yönden tasarruf elde edileceğine de vurgu yapan Türkyılmaz, "Geleneksel sisteminde yüksek maliyetlere neden olan çoğaltma ve kopyalama işlemleri, EBYS ile daha az yapılacağından kâğıttan ve zamandan tasarruf sağlayacaktır. Yenilikçi bir belediye anlayışıyla çağımızın gerisinde kalmadan daima ileriye dönük projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

