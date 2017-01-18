Kahramanmaraş'ta Motosikletine 3 Yıl Sonra Kavuştu

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, çalıntı motosikletlere yönelik uzun çalışmalar sonucunda 5 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.



Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü, Fatmalı ve Kurtlar mahallelerinde Kahramanmaraş asayiş ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 5 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi. Ele geçirilen motosikletler arasında 3 yıl önce çaldırdığı motosikleti de bulunan adliye emeklisi Halil Alakoç, motosikletine kavuşmanın sevincini yaşadı. Alakoç, "Emekli adliye görevlisiyim. Motorum yaklaşık 3 yıl önce kadar apartmanımızın içinde çalınmıştı. Kendi araştırmalarım sonucu bir şey elde edemedim. Sağolsun devletimiz, polisimiz bunların peşindeydi. Hummalı bir çalışmayla yakalamışlar beni gece saat 10 gibi aradılar. Büyük bir sevinç ve heyecanla karakola geldim. Motorumun bulunduğunu, suçluların yakalandığını söylediler. Şunu söylemek istiyorum bu işi yapan genç cahil insanların, bu işlerden dönmeleri lazım. Hayatlarını karartmamaları lazımdır. Ekonomik değeri 500 ile 1000 TL arasında olan bu motorlar için kişiler hayatlarını karartıyorlar. Sabıkalanıyor ve sicil sahibi oluyorlar. Bu yoldan bir an önce dönmeleri lazımdır. Çünkü devletimizin eli uzun bunları her gittikleri yerde bulacak, yakalayacak, adalete teslim edecektir" dedi.



Hırsıza motosiklet başı 100 lira verip, piyasaya 600 liraya satıyor



Alınan bilgiye göre, hırsızlık şebekesinin lideri olduğu söylenen 30 yaşındaki A.Y.'nin, 14 yaşındaki S.N. ve 15 yaşındaki A.B.'ye çaldıkları motosiklet başına 100 TL verdiği, şebekenin diğer üyeleri H.K. (34) ve A.K. (36) vasıtasıyla da motosikletleri vatandaşlara ikinci el diye 600- 900 TL arası sattığı öğrenildi.



Emniyet yetkilileri, vatandaşların 2. el motosiklet alırken ruhsat sahibi olmadan ve ruhsattaki şase numarasıyla motosikletin üstünde bulunan şase numarasının aynı olmasına dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı. - KAHRAMANMARAŞ