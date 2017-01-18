Motosiklet Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Haydar Dan yönetimindeki motosiklet, D-400 karayolu Yenice Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 33 FT 713 plakalı kamyona çarptı.



Kazada motosiklette bulunan Dan'ın annesi Gürpınar Dan olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.