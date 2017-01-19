ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Olcay Ünver Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine giden İsmail Karatay ile arkasında oturan kardeşi İsa Karatay'ın bulunduğu 63 ZD 352 plakalı motosiklet plakası alınamayan minibüsle çarpıştı. Kaza sonrası minibüs olay yerinden ayrılırken, devrilen motosikletten yola savrulan Karatay kardeşler yaralandı. Vatandaşların çağırdığı ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı kardeşlerin tedavisine başlandı.
- Şanlıurfa
Motosiklet Minibüsle Çarpıştı: 2 Yaralı
ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı.
ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, minibüsle çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı.
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