Moğollardan Edremit'e Kardeş Kent Ziyareti

Balıkesir'in Edremit ilçesi, Moğolistan'ın Erdenet kenti yetkililerini ağırladı.



Ziyaret kapsamında, Moğolistan'ın Erdenet kentinin Belediye Başkanı Gantsogt Sainbileg, Erdenet'in bağlı olduğu Orhon Eyaleti Başkan Yardımcısı Tuvshinjargal Agvaanchultem, Erdenet Meclis üyesi Erdenebayor Sandagdorj ve belediyede görevli çevre mühendisi Urantuya Batnasan Edremit'e geldi.



Hacıaslanlar kırsal Mahallesini ziyaret eden Moğol heyete, Mahalle sakininin evinde köy kahvaltısı ikram edildi.



İlçedeki gezintinin ardından heyet, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'yı ziyaret etti.



Erdenet Belediye Başkanı Gantsogt Sainbileg, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edremit'te çok iyi ağırlandıklarını söyledi.



Erdenet ve Edremit'in kardeş şehir olarak bundan sonraki süreçte birlikte hareket edeceğini aktaran Sainbileg, "Biz Edremit'in adını taşıyan bir park veya bir yol yapmayı düşünüyoruz. Bunu Edremit ile Erdenet şehrinin kardeş kent olduğunun göstergesi olarak yapacağız." dedi.



Moğol heyet, ilçedeki gezi ve temaslarını 4 gün daha sürdürecek.