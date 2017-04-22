Mısır Televizyondan "Ordu İnfaz Yaptı" Videosu

Mısır'ın Mekameleen Televizyonu, Mısır ordusunun, Sina bölgesinde silahsız kişilere yönelik kişileri öldürdüğünü aktararak, görüntülüleri yayınladı.



Mısır'daki Sisi yönetimine muhalif Mekameleen televizyonun yayınladığı görüntülerde askerlerin, ele geçirdiği iki kişiyi öldürmesi ve yerde yatan başka cesetler görülüyor.



Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor. Ordu sözcüsü, Aralık 2016'da Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, infaz edilen kişilerden bazılarının fotoğraflarını paylaşmış ve bu kişilerin Sina'da terörle mücadele kapsamında öldürülen silahlı kişiler olduğunu iddia etmişti.



GÖRNÜNTÜ DÖKÜMÜ



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///Mekameleen TV kaydı



-Silahsız kişilerin öldürülmesi



Yerdeki cesetler - Mısır