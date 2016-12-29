Mısır'da Sivillerin Askeri Mahkemelerde Yargılanması

Mısır'da askeri mahkemenin, şiddet olaylarına karıştıkları suçlamasıyla yargılanan 18 kişiyi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.



Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kuzey Kahire'deki Askeri Ceza Mahkemesi, Kalyubiyye ilinde 2015 yılı başında şiddet olaylarına karıştıkları suçlamasıyla 13'ü gıyaben yargılanan 18 kişiyi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.



Sanıklar ayrıca, Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) üye olmak ve kamu binalarını tahrip etmekle de suçlanmıştı.



Sanıkların avukatlarından Ahmed Muhammed, davanın temmuz ayında askeri yargıya intikal ettiğini hatırlatarak, söz konusu suçlamaları kabul etmedi.