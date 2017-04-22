Miraç Kandili'ne Doğru

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Genç, mesajında, mübarek Ramazan ayının habercisi üç ayların içinde bulunan Miraç Kandili'nde Hazreti Peygamberin, yüce Allah'ın emir ve lütuflarına doğrudan muhatap olduğunu belirtti.



Miracın bir arınma ve Allah'a yükseliş olduğunu vurgulayan Genç, "İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insaniliğe yükseliş hikayesidir. Sadece Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve varlığın düzeylerinde, hakikat göğünün katmanlarında değil, insanlığın Allah'a ulaşan yolunun duraklarında da gerçekleşmiş kutlu bir yolculuktur." ifadelerini kullandı.



Genç, Miraç Kandili'nin Müslüman dünyasının dirilişine sebep olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:



"Rahmet ve mağfiret gecesi Miraç Kandili'nin müminlere hayırlı olmasını diliyorum. Mübarek Miraç Kandili'nin İslam alemine barış, huzur getirmesini ve bütün Müslümanların kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum."