Miraç Kandili Huşu Içinde Idrak Edildi
Miraç Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti.
Miraç Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili dolayısıyla yurt genelinde vatandaşlar camileri doldurdu, elelr semaya açıldı. Tüm camilerde düzenlenen kandil programlarında kuranı kerim ve ilahiler okundu. Vatandaşlar da edilen dualara icabet etti.
İSTANBUL'DA VATANDAŞLAR CAMİLERİ DOLDURDU
Miraç Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar İstanbul'daki tarihi camilere akın etti. Başta Sultanahmet, Süleymaniye ve Eyüp Sultan Camii olmak üzere birçok cami vatandaşlarla doldu taştı. Camiler hınca hınç dolarken vatandaşlar geceyi namaz ve dualarla eda etti.
Akşam namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusuna serilen hasırlarda namaz kıldı. Kılınan namazın ardından Eyüp Belediyesi vatandaşlara Kavurmalı pilav ve ayran ikramında bulundu. İkramdan tatmak isteyen vatandaşlar cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.
SELİMİYE CAMİ DOLDU TAŞTI
Edirne'de, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Miraç Kandili'nde doldu taştı. Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtları arasında yer alan tarihi Selimiye'ye akın etti. Akşam namazını kılan cemaat camiden ayrılmadı. Cami görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif'i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinleyen cemaat, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cevdet Kılıç tarafından yapılan'Miraç' konulu vaazı dinleyerek dolu dolu bir gece yaşadı.
Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Cami içerisinde yer bulamayan cemaat, namazını ancak iç avluda kılabildi. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti. Yatsı namazını kılan cemaat gecenin kalan kısmını değerlendirmek üzere evlerinin yolunu tuttu.
Edirne Valisi Günay Özdemir de Miraç Kandili dolayısıyla tüm İslam aleminin ve Edirnelilerin kandilini tebrik ettiğini söyledi.
(İHA)