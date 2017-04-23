Uşak'ta, Miraç Kandili dolayısıyla kent merkezindeki camilerde yoğunluk yaşandı.



Kandil dolasıyla vatandaşlar camilerde okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, namaz kıldı ve dua etti. Bazı camilerde vatandaşlar yoğunluk nedeniyle namazlarını sokakta kılarken, Yücetepe Camisi'ndeki programda konuşan Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir kandil günlerinin önemini anlattı.



Vatandaşlara birlik beraberlik vurgusunda bulunan Baldemir, üç ayların, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı dönem olduğuna dikkati çekti.



Namazın ardından camilerin önünde çeşitli ikramlar da dağıtıldı.



Kandil dolayısıyla Eşme ilçesinde de Merkez Çarşı Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, İlçe Müftüsü İbrahim Erden, bu gecenin ibadetle geçirilmesi gerektiğini anımsattı.