Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Demirtaş, mesajında, miracın insanlığın kurtuluşu için gönderilen Hazreti Muhammed'in yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuk olduğunu belirtti.



Tüm vatandaşların kandilini kutlayan Demirtaş, kandillerde bol bol dua edilmesi ve küslüklerin yerini dostluğa bırakması gerektiğini ifade etti.



Miraç Kandili'nin tüm dünyaya huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunan Demirtaş, mesajında şunlara yer verdi:



"Recep ayında iki kandil gecesi mevcuttur. Birisi Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib, diğeri de 27. gecesi olan Miraç Kandilidir. Hazreti Peygamber'in ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk'ın yüksek huzuruna kabulünü ifade eden o kutlu kutlu geceyi idrak edeceğiz. Vatandaşlarımızın, İslam alemin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Miraç değerlerinin tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum."