Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Miraç Kandili'ni kutladı.



Miraç Kandili gecesinin tüm insanlığın yaşamış olduğu sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını dileyen Memiş, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:



"Peygamber efendimizin, Yüce Allah'ın sonsuz kudreti ile bir gecede, önce Mescid-i Aksa'ya getirilip ardından da Sidretü'l Münteha denilen en üst makama yükseltilişini ifade eden Miraç, büyük bir mucize ve Rabbimizin sonsuzluğuna yapılan en görkemli şahitliktir. Miraç'tan, beş vakit namaz, Bakara Suresi'nin son iki ayeti ve ümmetinden Allah'a ortak koşmadan ölen kimselerin affedileceği müjdeleriyle dönen Peygamber efendimiz, tüm inananlara verilebilecek olan en kıymetli hediyeleri vermiştir. Bizler de, bu hediyelerin şuurunda olarak, müminler için arınma ve tertemiz olarak Allah'a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili'ni bol dua ve ibadet ile değerlendirmeliyiz.



Tüm insanlığın yaşamış olduğu sıkıntıların son bulmasına vesile olması temennisiyle, yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."