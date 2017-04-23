Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivanlığı, Enes Karğı kazandı.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Yayladağı Futbol Stadı'nda düzenlenen şampiyona, 7 ilden 210 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.



Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakaların 85 kilo finalinde rakibi Beytullah Kılıç'ı yenen Enes Karğı, başpehlivan oldu.



Şampiyonada, 30 kiloda Cemil İpek, 35 kiloda Bahri Söyler, 40 kiloda Emrah Gizir, 45 kiloda Onur Başaloğulları, 50 kiloda Ahmet Gizir, 55 kiloda Selim Önalan, 60 kiloda Mevlüt Özdemir, 65 kiloda Yasin Gülücü, 70 kiloda Seyyit Kılıç, 75 kiloda Tayfun Alkız, 80 kiloda ise Muhittin Karakaya birincilik elde etti.



Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Şalvar ve Aba Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur ile protokol üyeleri tarafından verildi.