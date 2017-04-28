Minik Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencileri, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.



Etkinlikler kapsamında Hülya Şahnaoğlu Anaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aşkın Bozkurt'u makamında ziyaret etti.



Bozkurt, öğrencilere jandarmanın faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında bilgi verdi.



Öğrencilere, jandarma köpek timlerince köpeklerin eğitimleri ve arama faaliyetleri konulu program düzenlendi.



Jandarma trafik timleri de trafik kuralları konusunda bilgi verdi.



Ziyaret sırasında öğrenciler, kendilerinin hazırladığı Türk bayrağı ve çiçekleri İlçe Jandarma Komutanı Bozkurt'a hediye etti.