Minik Karateci Bulgaristan Yolcusu

Yaklaşık bir yıldır katıldığı Minikler Karate Şampiyonalarında derece yapan gelecek vaat eden sporculardan Kaan Yüksel, Bulgaristan'da yapılacak Wsf Dünya Shotokan Karate Turnuvası'na katılacak.



28-30 Nisan 2017 tarihinde Varna - Bulgaristan'da gerçekleşecek olan 'Wsf Dünya Shotokan Karate Turnuvası'na gururla katılacak olan sporcumuz Kaan Yüksel, minikler kategorisinde tatamiye çıkacak. Minik sporcunun babası ve aynı zamanda Antrenörü Kudret Yüksel, 'Foça' da Karate Sporunu tanıtmada ve sporcumuzun başarılarını üst seviyelere çıkarmamızda her türlü desteği veren Foça Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Demirağ'a sporcum ve şahsım adına çok teşekkür ederim' dedi.



Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşen Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'na katılan, Foça Reha Midilli İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Kaan Yüksel, 7 yaş erkek kumite 35 kilogramda gümüş madalya ve 7 yaş bireysel erkek kata kategorisinde bronz madalya kazanmıştı. 3-5 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda, 25 ülkeden yaklaşık bin 450 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Kaan Yüksel, iki uluslararası derece alarak sportif başarı grafiğini yükseltmişti. Kaan Yüksel'in başarılarını büyük takdirle karşıladıklarını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, minik karateciye başarılar diledi. Başkan Demirağ, "Spor ve sporcuya desteğimiz her zaman devam edecektir. Geleceğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz, sporun verdiği özgüven ve desteği ile hayata bakışlarını geliştireceklerdir" dedi. - İZMİR