Yozgat'ta 12-13 Yaş Minik Erkekler Grup Güreş Müsabakaları gerçekleşti.



Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 13 ilden katılan güreşçilerden dereceye girenler madalyalarını aldı.



163 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye girenler Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.



Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü başlayan müsabakaların bugün sona erdiğini söyledi.



Geleceğin güreşçilerinin yarıştığını aktaran Güneşer, 12-13 yaş grubuna ayrı bir önem verdiklerini ifade ederek, "Burada güreşen sporcularımızı ileride olimpiyatlarda göreceğiz. Yozgat olarak 5 sporcu ile yarıştık. 2 sporcumuz madalya aldı diğer sporcularımız da Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. En iyi derecemizi 47 kiloda aldık. Sporcumuz müsabakayı 2. olarak tamamladı. Çocuklarımızı inşallah daha iyi yerlerde göreceğiz." diye konuştu.