Minibüsle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle İsmetpaşa Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi yönüne doğru giden motosiklet sürücüsü Fuat H. ile Gaziosmanpaşa Caddesinden Hisar Sokağa dönüş yapan Tamer D. idaresindeki 59 S 2539 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Fuat H. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine ulaşan 112 ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsünü Fuat H.'yi Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdılar.



Kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. - TEKİRDAĞ