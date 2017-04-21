Milli Savunma Üniversitesi Başvurularının Detaylarını Açıkladı

Milli Savunma Bakanı Işık, Milli Savunma Üniversitesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı askeri öğrenci alımına ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısında 5 bin 268 öğrenciyi Milli Savunma Üniversitesi bünyesine katacaklarını belirterek başvuru detaylarını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Savunma Üniversitesi 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı askeri öğrenci alımına yönelik açıklamada bulundu. 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi için Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına askeri öğrenci temin edileceğini kaydeden Işık, başvuruların 19 Nisan-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.msb.gov.tr adresinden yapılacağı bilgisini verdi. Sınavların 19 Haziran-4 Ağustos 2017 tarihleri arasında Ankara'da icra edilmesinin planlandığını belirten Işık, "Harp Okullarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarına liselerden mezun olan 21 yaşını geçmemiş, YGS ve LYS sınavlarına katılmış erkek ve bayan öğrenciler, Meslek Yüksek Okullarına 2015, 2016 ve 2017 yıllarında liselerden mezun olan 22 yaşını geçmemiş, YGS sınavına katılmış erkek öğrenciler alınacaktır. Bu kapsamda Kara Harp Okulu hazırlık sınıfına bin, birinci sınıfa bin olmak üzere 2 bin öğrenci alınacak olup, toplamda 32 bayan öğrenci alınacaktır. Deniz Harp Okulu hazırlık sınıfına 319, birinci sınıfa 286 olmak üzere toplam 605 öğrenci alınacak olup, toplamda 16 bayan öğrenci alınacaktır. Hava Harp Okulu hazırlık sınıfına 250, birinci sınıfa 250 olmak üzere 500 öğrenci alınacak olup, toplamda 10 bayan öğrenci alınacaktır. Kara Astsubay Meslek Yüksek Okuluna bin 8 öğrenci, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna 511 öğrenci, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna 578 öğrenci, Bando Astsubay Meslek Yüksek Okuluna 66 öğrenci alınacaktır" dedi. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 5 bin 268 öğrenciyi Milli Savunma Üniversitesi bünyesine katacaklarını kaydeden Bakan Işık, "Şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarına puanlamalarda yüzde 10 avantaja ilave olarak yüzde 5 kontenjan verilecektir" diye konuştu.



(İlker Turak / İHA)