Milli Motosikletçi Sofuoğlu, Konya'da

Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, mümkün oldukça sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istediğini söyledi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) düzenlediği "Yürek Seferi" projesi kapmasında Konya'ya gelen milli sporcu Sofuoğlu, ilk önce KYK Konya İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada yetkililerle bir süre sohbet eden Sofuoğlu, daha sonra merkez Karatay ilçesindeki İstiklal İlkokuluna geldi.



Burada 3 E sınıfını ziyaret eden Kenan Sofuoğlu, öğrencilere, insanın istediği zaman en yüksek noktaya ulaşabileceğini ifade etti. Hayallerin okul sıralarında oluştuğunu vurgulayan Sofuoğlu, "Okul çağında bir şeye karar verip, o yol üzerinde ilerlemek lazım. Ben bunu kendi hayatımda gördüm." dedi.



Milli motosikletçi, "Yürek Seferi" projesi kapmasında Konya'ya geldiğini anımsatarak, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız 'bizimle olur musun?' dediler. Ben de seve seve kabul ettim. Bugün buraya gelmek çok güzeldi. İnşallah bu programın devamı da gelir. Mümkün oldukça sosyal sorumluluk projelerinde yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından öğrencilere oyuncak motosiklet dağıtan Sofuoğlu'na, Türk bayrağı hediye edildi. Kenan Sofuoğlu, öğrencilere ilk birinciliğinde hediye edilen bayrağı gösterme sözü verdi.



Daha sonra Kültürpark'taki Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğine geçen Sofuoğlu, burada güvenlik güçlerine karanfil dağıttı. Milli sporcu, bu zor günlerde kenetlenmeleri gerektiğini belirterek, birlik beraberliğin önemini vurguladı.