Milli Futbolcudan Şok İtiraf: "6 Yıl Hapis İçin Tecavüz Ederdim"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'in eski futbolcusu Adam Johnson'dan çirkin sözler! İngiliz The Sun gazetesinin gizli kameraya çektiği görüntülerde İngiliz futbolcunun "Keşke o kıza tecavüz etseydim" demesi İngiltere'yi şok etti!



15 yaşındaki bir kız ile cinsel ilişkiye girdiğini kabul etmesinin ardından 6 yıl hapis cezası alan Johnson, gizli kameraya alınan görüntülerde "Keşke o kıza tecavüz etseydim. 6 yıl için o kıza tecavüz ederdim." dedi.



İngiliz gazetesine konuşan kaynaklar ise daha güvenli bir hapishaneye gitmek isteyen Adam Jonhson'ın yayınlanan görüntülerin ardından bu isteğini gerçekleştiremeyeceğini belirttiler.



12 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen Adam Johnson, Manchester City ve Sunderland takımlarında oynamıştı.



(Sporx)