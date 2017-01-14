Milli Eğitim Müdürü Karakuş'a Ziyaret

Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri ile Okul Aile Birliği Başkanı Güldane Başaran, Kızılcahamam ilçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'u ziyaret etti.



Öğrenci ve veli temsilcilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılması planlanan proje ve etkinlikler hakkında Karakuş'a bilgi verildi.



Ziyarette konuşan öğretmen Yıldırım Cebeci, "Biz Kocaman Bir Aileyiz", "Annemle Okuyorum" ve "Ana Baba Kitaplığı" gibi projeleri yürüttüklerini belirterek, "Her hafta pazartesi günleri bütün sınıflar son derste anneleriyle beraber okuma yapmaktadır. Sınıflarda, okuma odasında ve konferans salonunda bazen anneler okuyor, çocuklarımız dinliyor, bazen de çocuklarımız okuyor, anneler dinliyor." diye konuştu.



Okulun giriş bölümünde sadece velilerin okuyabileceği bir kitaplığın da olduğunu aktaran Cebeci, "Velimiz okuyacağı kitabı kendisi alıyor. Aldığı kitabı ve ismini deftere yazıyor, kendi işlemini kendisi yapıyor." dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Karakuş, iki projenin de çok güzel olduğunu, kendisinin de kitap okumayı teşvik etmek amacıyla çalışma yürüttüğünü belirterek, projelere her türlü desteği vereceğini kaydetti.