Milletvekillerine Anayasa Değişikliğine "Hayır" Mektubu

Emek ve Demokrasi Güç Birliği Platformu üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşmeleri devam eden anayasa değişikliği teklifine ilişkin "hayır" oyu vermeleri amacıyla milletvekillerine mektup gönderdi.



Platformu oluşturan DİSK, TİSK, KESK ve TMMOB temsilcileri, AK Parti ve MHP milletvekillerine mektup göndermek için Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.



Burada grup adına açıklama yapan DİSK İstanbul Temsilcisi Adil Çiftçi, gönderilen mektubu okudu ve açıklamalarda bulundu.



Çiftçi, mektubun anayasa değişikliğine "evet" oyu veren AK Parti ve MHP milletvekillerinin ikinci tur oylamalarda konuyu tekrar düşünüp, değerlendirme yaparak, oylarının rengini değiştirmeleri için mektubu gönderdiklerini söyledi.



Getirilmek istenen sistemin parlamenter demokrasiyi yok edeceğini savunan Çiftçi, halkın gündemiyle Meclis'in gündeminin birbirinden giderek koptuğunu öne sürdü.



Açıklamanın ardından grup üyeleri, Galatasaray'daki PTT şubesine giderek önceden hazırlanan mektubu milletvekillerine postaladı.