Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük'ün Yenice ilçesini ziyaret etti.
Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel'i makamında ziyaret eden milletvekilleri, daha sonra yatırım değerlendirme toplantısına katıldı.
Burada konuşan Milletvekili Şahin, ilçeyi Bartın'a bağlayacak yolun ihaleye çıktığını belirtti.
Tren seferleri ve öğretmenevi ile ilgili talepler aldığına değinen Şahin, tüneller bölge müdürülüğü diye bir birimin kurulacağını duyduğunu ve bunun yerinin Karabük olması gerektiğini kaydetti.
Şahin, daha sonra Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'yı makamında ziyaret ederek yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Milletvekillerinden Yenice Ziyareti
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük'ün Yenice ilçesini ziyaret etti.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük'ün Yenice ilçesini ziyaret etti.
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