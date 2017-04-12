Milletvekili Uzer Grt Radyo Programının Konuğu Oldu

AK parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, katıldığı GRT radyo programında referandum la ilgili açıklamalarda bulundu.



Referanduma evet çalışmalarını sürdüren AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, GRT radyo programının konuğu oldu. Milletvekili Uzer, Türkiye ekonomisinin birkaç yıl içinde Avrupa ülkelerinin ekonomisinden daha iyi olacağını söyledi.



Türkiye'nin ekonomisinin Avrupa ekonomisini geçeceğini belirten Uzer, "Ben Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesi taraftarı değilim. Bizim ekonomimiz birkaç sene sonra onları geçer. Biz yıllarca bunların dediklerini eksiksiz yaptık. Fakat bunların gerçek yüzünü gördük, çünkü bunlar bu ülkenin çıkarlarına karşı çıktıklarını görünce bunlara dur dedik. Demokrasi aşığı olan ülkeler hesabına gelmediğinde bir diktatörü destekliyor. Mısırda olduğu gibi Sisi'nin desteklenmesi bunu gösteriyor. 15 temmuzda bu ülke çok büyük tranva yaşadı. Hala 15 temmuzun yaralarını saramadık çünkü başarısız olunca bütün güçlerini ekonomiyi bozmaya yönelttiler. Ama bizim ekonomimiz güçlüdür. Halk dövizlerini bozarak bunlara yine fırsat vermedi. Biz ekonomimizi 15 Temmuz öncesine getirmek için çalışıyoruz. Ekonomimiz daha tam olarak istediğimiz noktaya gelmedi. Daha çalışmamız gerekiyor. Bugün bütün kurumlarda sil baştan bir yapılanma içerisindeyiz. Terör örgütü bütün kurumlara sızmıştı. Halen suçlu olup çalışanlar var. Biz referandum u gündemimizden kaldırmıştık. Çünkü sayımız yetmiyordu. MHP Genel Başkanı Bahçelinin çağrısıyla yeniden gündemimize geldi. Çünkü bu çağrıya sessiz kalamazdık. Şartlar çok uygun olmamasına rağmen biz bundan kaçamazdık. Avrupa'nın bu anayasa karşısındaki tavrını iyi okumak lazımdır. Türkiye için çok önemli bir konuda Avrupa evet deseydi 18 maddelik metni tekrar gözden geçirirdim. Çünkü bunlar Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Bunlar bu coğrafyada bizi hasta adam olarak görmek istiyor" dedi. - GAZİANTEP