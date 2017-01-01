AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal'ın annesi Türkan Önal (83) hayatını kaybetti.
Anne Önal, bir süredir sağlık sorunları yüzünden tedavi gördüğü Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Önal'ın cenazesi, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Nuri Çomu Camisi'nde, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenazeye, Vali Kerem Al, Belediye Başkanı Kadir Kara, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, i·lçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.
Milletvekili Önal'ın Acı Günü
AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal'ın annesi Türkan Önal (83) hayatını kaybetti.
AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal'ın annesi Türkan Önal (83) hayatını kaybetti.
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