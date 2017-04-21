Milletvekili Erdoğan'dan 23 Nisan Kutlaması

Ak Parti Gaziantep Milletvekil Mehmet Erdoğan, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ını büyük bir heyecanla kutluyoruz" dedi.



Milletvekili Erdoğanr, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının önemine değinerek, "23 Nisan 1920 tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten itibaren halk ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur. TBMM, ülkemizin modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik prensiplerin ülkemizde geçerli kılınması sürecinde tarihi bir rol üstlendiği gibi bu gün de milli iradenin tecelligahıdır. Devletimizin temelleri atılırken 'Milli İrade' esas alınmıştır, bekası da 'Milli İrade' ile sağlanacaktır" dedi



Erdoğan, "Türkiye, her geçen gün gelişmekte ve güçlenmektedir. Demokrasimiz derinleşmekte, ekonomimiz istikrar içinde büyümektedir. İçte sorunlarını çözmüş, dışta saygınlığını pekiştirmiş güçlü bir ülke olma hedefiyle medeniyet yolculuğumuza devam ediyoruz. Bütün gayemiz çocuklarımıza daha güzel, daha müreffeh bir ülke bırakabilmektir. Dünya çocuklarıyla beraber kutladığınız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletçe siz çocuklara verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Sizler, ülkemizin bugünü, geleceği, yegane umudusunuz. Türkiye'yi yarınlara siz taşıyacaksınız. Yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız tarihten aldıkları güçle, geleceğe yön vererek, daha huzurlu ve umutlu bir Türkiye'nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşunun ilk adımı olarak Meclise hayat veren kahramanları saygıyla yad ediyor, tüm hemşerilerimin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP