Milletlerarası Anlaşmalar

ANKARA (AA) – Türkiye ve Karadağ arasında askeri eğitim iş birliğini kapsayan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.





Karadağ'ın Budva kentinde 16 Ekim 2014'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş birliği Anlaşması" onaylandı.



Buna göre, taraflar tatbikatlara gözlemci gönderme ve fiili katılım, askeri lise, askeri tıp akademisi, askeri tıp, sağlık okulları, harp akademileri eğitimi ve öğretimi ile özel ihtisas kursları alanlarında iş birliği yapacak.