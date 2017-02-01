İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 4 ay uzak kalacak.
Kulübün internet sitesindeki açıklamada, ligde hafta sonu Udinese ile yaptıkları maçta sol bacağından sakatlanan Bonaventura'nın ameliyat edildiği ve sahalardan en az 4 ay uzak kalacağı belirtildi.
Bu sezon Milan formasıyla çıktığı 22 maçta 5 gol atan İtalyan mi·lli· futbolcu Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Aynı maçta ayak bileğinden sakatlanan defans oyuncusu Mattia de Sciglio'nun sahalardan 3-4 hafta uzak kalması bekleniyor.
Milan, 22 haftası tamamlanan ligde bir maç eksiğiyle 37 puanla 7. sırada yer alıyor.
Milanlı Bonaventura Sezonu Kapattı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 4 ay uzak kalacak.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'ın orta saha oyuncusu Giacomo Bonaventura, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 4 ay uzak kalacak.