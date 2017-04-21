Migros, 'Fazla Gıda'yı İhtiyaç Sahiplerine Ulaştıracak

Daha önce "Gıdaya Saygı" projesi kapsamında gıda kaybının önlenmesi ve satış fazlası gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan Migros, şimdi de görsel açıdan satış standartlarını karşılamayan ancak besleyiciliğini koruyan ve tüketime uygun gıda ürünlerini Fazla Gıda AŞ web tabanlı bağış platformu üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



Migros'tan yapılan açıklamaya göre şirket, gıda kayıplarının önüne geçilmesi ve tüketilebilir durumdaki gıdaların yeniden değerlendirilebilmesi amacıyla yürüttüğü "Gıdaya Saygı" çalışmalarını ileri bir aşamaya taşıdı.



Buna göre Migros, görsel açıdan satış standartlarını karşılamayan ancak besleyiciliğini koruyan ve tüketime uygun gıda ürünlerini, Fazla Gıda AŞ web tabanlı bağış platformu üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



Şirketin öncüsü olduğu bu yeni nesil uygulama sayesinde, Migros'un bağış yapabileceği gıda ürünleri ile bağış almak isteyen gıda bankalarının talepleri aynı platformda eşleşiyor.



Böylece, bağışlanan gıdalar doğru adreslere doğru miktarda ulaştırılarak yüzde yüz değerlendirilmiş olacak.



Pilot uygulamasına 2017 yılı başında İstanbul'da meyve ve sebze bağışı ile başlanan projeye kısa zamanda kuru bakliyat ürünleri de dahil edildi. Uygulamanın ilerleyen dönemlerde Türkiye geneline yaygınlaştırılması ve farklı ürün gruplarını da kapsaması hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Tort, Migros'un tam 63 yıldır tüm paydaşları için değer yaratmaya odaklanan bir kuruluş olduğunu anımsattı.



Sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesini tüm çalışmalarına yol gösteren bir kılavuz olarak değerlendirdiklerini aktaran Tort, gıda perakendecisi olarak gıdaların değerlendirilmesi konusuna ayrıca eğildiklerini dile getirdi.



Tort, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün araştırmasına göre dünyada üretilen gıdaların üçte birinin çöpe gittiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"İmha edilen gıdaları üretmek için kullanılan su ise yıllık tarım için kullanılan suyun 1/4'üne karşılık geliyor. Gıda atıkları bir ülke olsaydı, dünyadaki karbon emisyonu yaratan en büyük 3. ülke olacaktı. Dünyada kıtlık yaşanan ve yeterli gıdaya ulaşamayan ülkeler olduğunu da göz önüne almamız gerekiyor. Evlerdeki gıda atıkları gıda israfındaki asıl kaynağı yaratsa da herkesin elini taşın altına koyma zamanı geldi. Doğru mekanizmalar ve koordinasyonla, bu küresel sorun karşısında etkili bir çözüm adresi olmak mümkün. Migros olarak gıda perakendesi sektöründeki öncü konumumuzu koruyarak bu alanda da sorumluluk aldık ve öncü adımlar atıyoruz. Kendimize 2025 yılına kadar, 2015 yılına kıyasla gıda imha oranlarımızı yarı yarıya indirme hedefi koyduk."



-"Kolili değil adetli sevkiyat sayesinde satılacak kadar ürünü doğrudan rafa ulaştıran bir sistem kurduk"



Özgür Tort, gıda imha oranlarının azaltılması ve etkili bir bağış mekanizmasının oluşturulması için en önemli konunun az kayıp üreten akıllı sistemler kurmak olduğunu bildirdi.



"Biz de işe bununla başladık. Bunun için operasyonel süreçlerimizdeki kayıpları önlemek ve verimlilik adına lojistik sistemimizi yeniledik ve 20 milyon liralık yatırımla tamamen akıllı hale getirdik." diyen Tort, daha önce bir mala tüketiciye ulaşana kadar 12 defa dokunulduğunu, şimdi bu rakamın Migros'ta 5'e indiğini dile getirdi.



Tort, kolili değil adetli sevkiyat sayesinde satılacak kadar ürünü doğrudan rafa ulaştıran bir sistem kurduklarının altını çizdi.



Böylece kayıp oranlarını önemli ölçüde düşürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tort, "Bununla da yetinmedik. Fazla Gıda'nın sağladığı teknolojik alt yapıdan faydalanarak gıda bankalarına yaptığımız bağışları sistematik ve sürdürülebilir hale getirdik." ifadelerini kullandı.



Tort, "Gıdaya Saygı" projesiyle gıda atıklarının azaltılması için çok aşamalı büyük bir çalışma başlattıklarını belirterek, şu görüşlerini de paylaştı:



"Çalışmanın son ayağında ise Türkiye'de bir ilke imza attık. Teknolojiden faydalanarak gıda bankalarına yaptığımız bağışları daha sistematik ve sürdürülebilir hale getirecek bir çalışmanın öncüsü olduk. İki genç girişimci tarafından kurulan Fazla Gıda AŞ işbirliği ile gıda bağışında yeni nesil bir uygulamanın ilk destekçi firması olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sayede hem genç girişimcilerimize destek verdik hem de gıda bağışından yeni bir dönemin başlamasına katkı sağladık. Dünyada birçok gıda perakende devinin kullandığı sistemi Türkiye'de ilk uygulayan Migros oldu."



-"Mağazalarımız, besleyici özelliğini koruyan tüketime uygun gıdaları sisteme giriyorlar"



Migros Ticaret AŞ Genel Müdürü Tort, bağış için ayrılan gıda ürünleri ile gıda bankaları ve sosyal marketlerin gıda taleplerini aynı platform üzerinde buluşturan sistem ile ilgili, "Tamamen web tabanlı bir platform üzerinden mağazalarımız, satıştan kaldırdıkları ancak besleyici özelliğini koruyan tüketime uygun gıdaları sisteme giriyorlar." ifadelerini kullandı.



Fazla Gıda AŞ'nin gıda bankaları ve sosyal marketlerin girdikleri taleplerle eşleşme yaptığını ve bağışları günlük olarak değerini kaybetmeden gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını anlatan Tort, projenin bu noktada sürdürülebilir hale geldiğini dile getirdi.



Tort, meyve-sebze ile başlattıkları uygulamaya kuru bakliyat ürünlerini de eklediklerini, İstanbul'da başlattıkları pilot uygulamalarını Türkiye çapında yaygınlaştırmayı planladıklarının altını çizdi.



Migros'un sürdürülebilir büyüme hedefi ile verimlilik esaslı modelini oturturken, dünyaya ve içinde yaşadıkları topluma karşı görev ve sorumluluklarının da her zaman farkında olduğunu ifade eden Tort, "Migros'ta sürdürülebilirlik anlayışını doğal refleks haline getirdik ve doğal bir ihtiyaç olarak tüm çalışanlarımıza ve organizasyonel yapımıza taşıdık. Bu projemiz de bu anlayışımızın net bir karşılığı oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Dünyanın en önemli perakende kuruluşlarının çatı örgütü konumunda bulunan Consumer Goods Forum'un (CGF – Tüketici Ürünleri Forumu) Yönetim Kurulunda yer alan Tort, Migros'un Türkiye'yi ve yükselen pazarları temsil eden tek kuruluş olduğuna dikkati çekti.



Tort, "CGF; Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gıda atık ve kaybının önlenmesini de içeren 12. maddesi ile ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Tüm Consumer Goods Forum üyesi şirketler, 2025 yılı itibariyle gıda atıklarını yüzde 50 azaltma konusunda taahhüt verdi. Migros da bu taahhüde uygun olarak, bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı." ifadelerini kullandı.