Midyat Çatom'dan Öğrencilere Giyim Yardımı

Midyat Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere giyim yardımı yaptı.





Midyat ÇATOM Sorumlusu Gülten Erol'un öncülüğünde başlatılan ve iş adamlarının desteği ile temin edilen kışlık giyecekler, Mehmetçik İlkokulunda okuyan 70 öğrenciye dağıtıldı.



Programa katılan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in eşi Merve Tekin, bir çocuğun en temel ihtiyacının giyinme ve beslenme olduğunu söyledi.



En temel ihtiyaçlarını karşılamaları durumunda başarının da geleceğini düşündüğünü belirten Tekin, şöyle konuştu:



"Çocukların hem psikolojisi açısından hem de içinde bulundukları ruhsal durum açısından akranlarıyla eşit seviyeye getirelim istiyoruz. Kaymakamlığın desteği ile bu yardımlar yapılıyor. Bu okulumuz örnek oldu. Diğer okullarımızda da yine aynı çalışmaları yaparak yetim ve öksüz çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hediyelerini vereceğiz. Bu çalışma diğer okullarda da yapılacak."



Erol ise çeşitli kurum ve değişik firmalardan temin ettikleri giyim malzemelerini ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi olan öğrencilere dağıttıklarını aktardı.



İlk etapta Mehmetçik İlkokulunda okuyan 70 öğrenciye hediye paketlerini dağıttıklarını dile getiren Erol, "Kaymakam bey ve eşi Merve hanım bize her konuda yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği olan yavrularımızı mutlu etmek ve sevindirmek hepimizin görevidir. Bize maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Hediye paketlerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.