MHP Yahşihan İlçe Başkanlığına Aydın Seçildi

MHP Yahşihan İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi'nde, Yılmaz Aydın başkanlığa seçildi.



Bir kafede gerçekleşen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kongrenin divan başkanlığı seçimi sonrası konuşan Aydın, Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.



Bayrağına, ülkesine ve üç hilale aşık biri olduğunu vurgulayan Aydın, "Vatanıma ve partime hizmet etmenin ve taşın altına elimi koymanın zamanının geldiğini hissettim. Ben ve ilçe yönetimim ülkemizin bu hareketli dönemleri için ülkücüler olarak bu yükü yüklenmeye talip olduk. Bir kez daha anladım ki doğru yoldayız." diye konuştu.



Kongreye, MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, MHP eski milletvekili Seyit Ahmet Göçer, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve çok sayıda partili katıldı.