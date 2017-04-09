MHP'li Gülşehir Belediye Başkanına Silahlı Saldırı
Nevşehir'in MHP'li Gülşehir ilçe Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, daha önceden husumetli olduğu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Nevşehir'in MHP'li Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, daha önce husumetli olduğu Selim P. ile sokakta karşılaştı. Başkan Arısoy ile Selim P. arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Selim P. silahını çekip başkana ateş etmeye başladı.
BAŞKANI ISKALADI
Bu sırada çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle silahtan çıkan mermiler başkanı ıskaladı. Olay yerinden kaçan Selim P.'yi arama çalışmaları başlatıldı.
HAPİS CEZASI VARMIŞ
Selim P.'nin 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
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