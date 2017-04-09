MHP'li Gülşehir Belediye Başkanına Silahlı Saldırı

Nevşehir'in MHP'li Gülşehir Belediye Başkanı Vahdi Arısoy, daha önce husumetli olduğu Selim P. ile sokakta karşılaştı. Başkan Arısoy ile Selim P. arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Selim P. silahını çekip başkana ateş etmeye başladı.

BAŞKANI ISKALADI

Bu sırada çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle silahtan çıkan mermiler başkanı ıskaladı. Olay yerinden kaçan Selim P.'yi arama çalışmaları başlatıldı.

HAPİS CEZASI VARMIŞ

Selim P.'nin 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.